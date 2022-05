Show Gucci a Castel del Monte, Nugnes: «Una luce spettacolare per il nostro territorio»

Moda ma non solo. Visibilità territoriale, promozione turistica, collaborazioni prestigiose: lo show della maisonpotrebbe essere come l'emblematico sassolino nello stagno che genere conseguenze positive per tutto il territorio.Lo pensa, storico imprenditore di Trani nel settore fashion, che rivolge un appello: «Gucci ha proposto una luce spettacolare per tutto il nostro territorio, ma adesso tutti insieme, l'imprenditoria, la politica, tutti dobbiamo essere bravi a concretizzare questa opportunità».Di seguito l'intervista realizzata dalla giornalista Lucia de Mari.