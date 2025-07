Si apre oggi il Festival del Tango a Trani

La mostra fotografica inaugurata in via Zanardelli per celebrare le radici tranesi del maestro Astor Piazzolla, iconica figura ispiratrice della kermesse, ha dato idealmente il via alla XII edizione dell'International Trani Tango, la più lunga di sempre, che si aprirà ufficialmente domenica 6 luglio con la festa argentina in programma dalle ore 21 in piazza della Repubblica, cuore della città di Trani. Una celebrazione che farà incontrare le eccellenze di Puglia e Argentina tra musica, gastronomia e danza, con la possibilità di degustare delizie tipiche argentine come empanada e assado a cura di Ultimo ristobar, al ritmo di cumbia, divertentismo e naturalmente tango che chiunque potrà ballare liberamente in piazza, celebrando l'inizio della kermesse che per questa edizione ha in programma tantissime esperienze gratuite nel fitto calendario di eventi per accontentare chiunque voglia farsi trasportare dalla magia della danza sudamericana.Non solo Trani, a partire da lunedì con il tango fuori porta, si andrà alla scoperta di alcuni dei luoghi simbolo della Puglia in maniera più approfondita con visite guidate del centro storico, degustazione dei prodotti tipici e locali per poi terminare la giornata con una sognante milonga al tramonto. Si parte, nel senso più letterale, lunedì 7 per Polignano, martedì 8 per Castel del Molte e mercoledì 9 si torna a Trani, per poi dare il via agli attesissimi seminari e milonghe coordinati anche quest'anno dalla prestigiosa direzione artistica di Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, vere istituzioni nel mondo della danza e ormai orgogliosi cittadini tranesi.Attese oltre 700 persone da ogni parte del mondo come accade da dodici anni a questa parte, pronte per farsi avvolgere dall'incanto di ballare a ridosso del mare di Trani, ai piedi della regina delle Cattedrali d'Italia. Claudia Vernice, di InMovimento, che organizza l'International Trani Tango insieme a Giuseppe Ragno, ha raccontato le novità di questa edizione: "Abbiamo deciso di far vivere un'esperienza ancora più immersiva alle centinaia di persone in arrivo da ogni parte del mondo e far conoscere loro non solo Trani, ma anche alcuni dei luoghi più affascinanti della Puglia", e spiega: "sarà una platea di turisti di alto livello, e restare sette giorni in una città come Trani significa viverla completamente non solo in hotel e bed and breakfast o locali e ristoranti, ma anche boutique, gastronomie, enoteche, artigianato. Tante attività di ogni genere potranno beneficiare di una vetrina prestigiosa e farsi conoscere da una pregevole clientela estera che avrà voglia e tempo di restare sul territorio e scoprirne ogni aspetto"."Siamo orgogliosi di aver coinvolto le attività, da quelle commerciali a quelle che sostengono la permanenza turistica in città durante il festival, vogliamo unire le forze di tutti" dichiara Ragno, e aggiunge: "Trani è bellissima, vogliamo lavorare per farla diventare una centro di soggiorno e non una città di passaggio, e siamo sicuri che festival come il nostro possano fortificare la voglia di restare a Trani e da lì partire per altre mete"."Il programma è ricco come sempre ma ancora più denso di esperienze ed eventi gratuiti" ricorda Claudia Vernice: e aggiunge "accompagneremo i visitatori alla scoperta di luoghi, sapori, culture, commistioni musicali e umane che renderanno indimenticabile il soggiorno a Trani, non li definiamo eventi veri e propri poiché desideriamo accogliere chi partecipa alla kermesse in un viaggio che attraversa ogni aspetto, non solo la danza, che è prevalente sull'organizzazione dell'evento".La manifestazione - che si sviluppa in maniera importante sotto il profilo culturale, è cofinanziata da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8, ed è sostenuta da diversi anni da Irge - offre soggiorni, ristorazione ed esperienze di qualità che potenziano la percezione della ospitalità di alto profilo della città di Trani agli occhi di un turismo alto spendente, profilo che si identifica perfettamente negli stranieri che arrivano in Puglia attirati dall'International Trani tango.PROGRAMMADOMENICA 6 LUGLIOFESTA ARGENTINA ore 21.00 TRANI Piazza della RepubblicaUna festa che unirà le eccellenze gastronomiche argentine e pugliesi.Una miscela musicale di musica cumbia, divertentismo e tango.Degustazione empanada ed assado a cura di Ultimo RistobarPARTECIPAZIONE GRATUITAeventuali consumazioni non obbligatorie a pagamentoLUNEDÌ 7 LUGLIOTANGO FUORI PORTA ore 16.30 POLIGNANOVisita guidata del centro storico di Polignano con una guida bilingue (italiano e inglese) dopo un comodo viaggio sul nostro autobus privato, con partenza da TraniPoi, unisciti a noi per una milonga gratuita nel centro storico alle 19:00I partecipanti hanno inoltre la possibilità di usufruire delle nostrepartnership con operatori locali per opzioni scontate di aperitivo e cena.Orario di ritorno alle 23:30MARTEDÌ 8 LUGLIOTANGO FUORI PORTA ore 15.30 MURGIAViaggio alla scoperta della splendida regione della Murgia con un autobus privato da Trani. Scopri il sito Patrimonio dell'Umanità UNESCO di Castel del Monte primadi concederti una cena tradizionale in agriturismo, con degustazione diprodotti locali.Concludi la giornata con una milonga nella splendida campagna,Tj Sabino el gauchoMERCOLEDÌ 9 LUGLIOTANGO FUORI PORTA ore 18.00 TRANI CON APERICENAScopri l'affascinante cittadina balneare di Trani con un tour guidato.Scopri la storia della città e segui le orme del famosomusicista Astor PiazzollaConcludi il tuo tour con un delizioso apericena con prelibatezze localiPerfetto per un'esperienza culturale e culinaria.ORE 21.30MILONGA CON SHOW & ORCHESTRAEsperienza unica di tango e milonga nella bellissima cornice di piazzaDuomo, su pedana.Una vivace milonga con musica dal vivoOrchestra FlirtangoTj MadiaGIOVEDÌ 10 LUGLIOdalle ore 15.30Lezioni con i maestri del Festivapresso la Biblioteca Comunale di Trani - Piazza Libertàdalle ore 22,00Milonga - Piazza DuomoEsibizione dei MaestriLUDOVICA ANTONIETTI Y CRISTIAN LUNASuria Echeverría & Mauro RodríguezTj SettimoORCHESTA: COLORTANGOVENERDÌ 11 LUGLIOdalle ore 14.30Lezioni con i maestri del Festivapresso la Biblioteca Comunale di Trani - Piazza Libertàdalle ore 22,00Milonga - Piazza DuomoEsibizione dei MaestriVANESA VILLALBA Y FACUNDO PINEROJOE CORBATA Y LUCILA CIONCITj HurricaneSABATO 12 LUGLIOdalle ore 15.30Lezioni con i maestri del Festivapresso la Biblioteca Comunale di Trani - Piazza Libertàdalle ore 22,00Milonga - Piazza DuomoEsibizione dei MaestriMIGUEL ANGEL ZOTTO Y DAIANA GUSPEROTj Punto y BrancaDOMENICA 13 LUGLIOdalle ore 14.30Lezioni con i maestri del Festivapresso la Biblioteca Comunale di Trani - Piazza Libertàdalle ore 22,00Milonga - Piazza DuomoEsibizione dei MaestriVALENTINA GUGLIELMI Y MIKY PADOVANOTj YANINAEVENTI GRATUITILuglioVia Zanardelli - Mostra FotograficaDomenica 6 Luglioore 19.00 Piazza della repubblica -Festa Argentina con degustazioni e Milonga GratuitaLunedì 7 Luglioore 19.00 Piazza San Benedetto - PolignanoMilonga Gratuita tj Sergio FasanoGiovedì 10 Luglioore 19.00 Zona Porto - Milonga Gratuita ed esibizione Tangautore 20,30 Via ZanardelliMusica dal vivoVenerdì 11 LuglioOre 19.00 - 20.00 Macrè - zona castello svevoSport Time evento gratuito con esibizione coppie vincitoricampionati Itaiani FIDESMMonica Di Pietro y Andrea Lomartire- Milonga Gratuitaore 20,30 Via ZanardelliMusica dal vivoore 22,00 Piazza DuomoEsibizione Paradance: Elisa Pascali y Federico MorgagniSabato 12 LuglioOre 19.00 - 20.00 - Zona PortoSport Time evento gratuito con esibizione coppie vincitoricampionati Italiani FIDESM:Francesca Panella y Roberto NocchioniMilonga gratuitaore 20,30 Via ZanardelliMusica dal vivo