"Si chiamava Michele Fazio...": una storia di dolore e rabbia raccontata agli alunni dell'Istituto "Cosmai"

"Si chiamava Michele Fazio, la sera del 12 luglio 2021, mentre rientrava a casa nella sua Bari vecchia, perse la vita dopo essere stato colpito accidentalmente in una sparatoria": la storia di Michele Fazio è stata raccontata dal papà Pinuccio ai ragazzi dell'Istituto Sergio Cosmai, nell'auditorium della sede di Trani, in un incontro molto partecipato e sentito dalla giovane platea, organizzato dall'associazione Libera, che ha così incontrato gli studenti del 3^ e 4^ anno dell'indirizzo Moda e Audiovisivo.All'incontro hanno partecipato Antonella Pagone, Anna Rossi, Francesco Pacini , referenti di Libera Trani, e Michele Gallo Segretario Provinciale Libera Bari.Sono intervenuti il sig. Pinuccio Fazio, padre di Michele (vittima di mafia) e il dott. Raffaele Di Venosa, Magistrato."Si chiamava Michele Fazio…" e così suo padre, Pinuccio Fazio, ha cominciato a raccontare la storia che ha segnato per sempre la vita della sua famiglia. Gli studenti hanno ascoltato con grande attenzione, in un silenzio irreale, le parole semplici e profonde di Pinuccio che sono arrivate dritte al cuore dei ragazzi e di tutti i docenti presenti.L'incontro si è concluso con alcune domande che i ragazzi hanno rivolto al papà di Michele, di seguito l'intervento del Magistrato Di Venosa che ha affrontato alcune tematiche inerenti la legalità.L' Istituto Cosmai ringrazia in particolar modo il sig. Pinuccio Fazio per la sua toccante testimonianza, l'Associazione Libera e tutti gli intervenuti all'incontro, oltre al Dirigente Scolastico prof.ssa Maura Iannelli, i professori Francesco L'Erario e Chiara Ragno organizzatori dell'evento.