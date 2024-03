Si è spento Michele Storelli, fu uno dei pionieri della pietra a Trani

Si è spento oggi, all'età di 87 anni, Michele Storelli, uno tra i pionieri della pietra a Trani. Figlio di diverse generazioni di cavatori, Storelli è cresciuto fin da giovanissimo nelle cave dove ha ereditato questo amore per la pietra. Suo padre lo avrebbe voluto calzolaio per risparmiargli un mestiere troppo duro, ma Michele aveva un'unica passione: quella della pietra. Così parte per Apricena dove qui il giovane cavatore lavora sodo e si fa valere.Al suo ritorno a Trani, gli offrono un lavoro come conduttore di cava che dura otto mani ma la sua fortuna avverrà qualche anno quando, con fare visionario, deciderà di mettersi in proprio comprando dei terreni che gli consentiranno di lavorare in maniera indipendente.A Trani ha vissuto con l'energica moglie, pronta a sostenerlo in ogni sua scelta e la numerosa famiglia che, insieme a tanti cittadini, oggi piangono la sua dolorosa dipartita.