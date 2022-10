Si stacca un pannello dal soffitto, disposta la chiusura temporanea della Chiesa del Sacro Cuore

«Voglio avvisare che per alcuni giorni la Chiesa del Sacro Cuore resterà chiusa, perché un pannello dipinto del soffitto, a causa dell'umidità, si è parzialmente staccato». Lo comunica attraverso i suoi canali social don Raffaele Sarno. «Immediatamente - prosegue - è stata montata l'impalcatura per l'inizio dei lavori ed il ripristino. Speriamo che ogni cosa si risolva nel giro di una settimana. Appena riapriremo, avviserò immediatamente, per tutti coloro che abitualmente frequentano la Rettoria».