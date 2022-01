Sicurezza a rischio nelle strade rurali: la denuncia di Michele Centrone

Come già più volte segnalato, torna sulla questione "sicurezza" nelle strade rurali il consigliere comunale Michele Centrone, con una nota protocollata a Palazzo di Città: "Ultimamente, quasi quotidianamente, molti agricoltori, nostri concittadini, patiscono furti del raccolto e non solo. Infatti - sottolinea Centrone - nell'ultimo periodo sono aumentati i furti di attrezzi da lavoro.La cosa preoccupante è che gli autori agiscono indisturbati durante tutte le ore del giorno, spesso anche a poca distanza dagli stessi agricoltori, assolutamente incuranti delle conseguenze! Capita sempre più spesso di allontanarsi di poche decine di metri dalla propria auto per ritrovarsi al ritorno derubati di: attrezzi da lavoro, pezzi di auto e, addirittura, della batteria dell'auto!".Centrone racconta di inseguimento da parte dei "disperati agricoltori" ma i ladri riescono sempre dileguarsi: "La cosa che più mi fa rabbia è la totale indifferenza di questa amministrazione innanzi a questa situazione che, per molti concittadini, è una vera catastrofe!Durante un consiglio comunale di fine anno scorso ho ricordato che, con delibera n° 14 del 2017, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale il "Tavolo permanente per la sicurezza e la legalità". Da quel momento son trascorsi 5 anni ma, sembra (spero di essere contraddetto ), che non si sia fatto assolutamente nulla per rimediare a questa situazione. Basta con le belle parole e gli impeccabili progetti: più fatti!Oggi ovunque guardo vedo una città sommersa dai problemi: strade sporche, aiuole abbandonate, furti d'auto, furti in negozi, furti nei campi, abbandono incontrollato di rifiuti, strade dissestate, strade buie, piante moribonde, ringhiere arrugginite, tombini aperti, parcheggi selvaggi, opere vandalizzate e tanto altro.Assordante il silenzio di questa Amministrazione troppo impegnata alla "gestione del potere" e alla spartizione delle poltrone più che alla risoluzioni dei problemi del cittadino!La realizzazione di "grandi progetti" passa dalla risoluzione delle piccole cose quotidiane: cosa deve fare il cittadino tranese per ricevere delle risposte concrete?".