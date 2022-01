Sicurezza a rischio su via Santa Maria di Colonna: situazione sempre più insostenibile

Prima i pannelli di orsogrill spazzati dalle onde, ora una "rilegatura" malmessa con il nastro segnaletico che lascia il tempo che trova: sempre più assurda e pericolosa la situazione su via Santa Maria di Colonna, il tratto di strada che congiunge il lungomare Cristoforo Colombo con il piazzale del Monastero.Già un paio di settimane fa avevamo segnalato come la mareggiata avesse portato via barriera di orsogrill, che era stata a sua volta posizionata al posto di una ringhiera ormai inesistente, letteralmente mangiata e corrosa dalla ruggine. Il maltempo di questo inverno, uguale a quello di sempre (non è un evento straordinario) ma per qualcuno evidentemente imprevedibile, sta dando il colpo di grazia alla recinzione: ma questa volta la toppa è peggio del buco, il rimedio è peggiore del male, e soprattutto quel luogo è diventato davvero di grande pericolosità per tutti. Oltre che di una bruttezza, diremmo indecenza, inaccettabile.