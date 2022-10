Sicurezza e legalità, una delegazione Oikos incontra il prefetto Riflesso

Venerdì 21 ottobre 2022, una delegazione dell'associazione Oikos ha incontrato a Barletta il Prefetto della BAT, la dott.ssa Rossana Riflesso. Il tema dell'incontro è stato incentrato sulla sicurezza pubblica e sul rispetto della legalità nella città di Trani. Il Prefetto ha ascoltato attentamente quanto espostole nel corso dell'incontro da Antonio Carrabba, presidente dell'associazione OIKOS e dagli altri componenti la delegazione la avv. Maria Grazia Cinquepalmi, la ing. Rita Reggio e l'avv. Nicola Ulisse.In particolare, sono stati trattati gli aspetti attinenti alla sicurezza dei cittadini nelle zone della movida, le frequenti risse, lo spaccio di sostanze stupefacenti e vendita di alcolici anche a minori, i frequenti atti vandalici ai danni del patrimonio collettivo ad opera di ignoti e alle baby gang che imperversano indisturbate e minacciano con piccole armi da taglio prevalentemente loro coetanei. È stato fatto presente anche il fenomeno dei furti d'auto denunciati in città che fanno di Trani una delle città a più alto rischio. Il Prefetto ha preso nota delle maggiori questioni e delle tematiche segnalate e, nell'ambito dei suoi compiti e funzioni istituzionali, ha assicurato che si adopererà e che farà tutto il possibile per risolverle.Ha rassicurato spiegando che le videocamere di ultima generazione costituiscono un deterrente alla microcriminalità e che sono strumenti indispensabili, unitamente agli uomini e ai mezzi a disposizione, per affrontare le problematiche del nostro territorio cercando di migliorare concretamente e incisivamente la situazione attuale. Inoltre, ha espresso sincero compiacimento, interesse e personale disponibilità verso le iniziative che OIKOS intende realizzare coinvolgendo le scuole presenti in città per lo sviluppo del progetto di sensibilizzazione sui temi della legalità, della tutela ambientale.