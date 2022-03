Sicurezza, fine settimana con le nuove telecamere di sorveglianza in centro

Primo fine settimana con le nuove telecamere accese sul centro della città. Installate e testate nei giorni scorsi, le telecamere di videosorveglianza sono state dislocate in un'area sensibile del centro cittadino, ossia dove si registra una significativa presenza della cosiddetta "movida" collegata alla presenza di attività commerciali ed american bar. Le 7 telecamere, che si uniscono alla rete delle 41 già presenti sul territorio cittadino, permetteranno al Comando di Polizia Locale di monitorare con maggiore efficacia strade in passato oggetto di numerose segnalazioni quali via Lagalante, via Casale, via Baldassarre, via Macina e piazza Tomaselli.Il sistema di video sorveglianza cittadino sarà ulteriormente implementato. L'assessorato alla Polizia locale rende noto che è in itinere un ulteriore finanziamento regionale di 33 mila euro, già concesso al Comune di Trani per l'acquisto di servizi e forniture in favore delle Polizie Locali al fine di contrastare episodi criminosi. Per dar fondo alle risorse si è in attesa di convocazione da parte della Regione per la sottoscrizione del protocollo d'intesa con la Regione. L'Amministrazione è già impegnata nell'individuazione delle nuove dislocazioni.A partire da questo fine settimana inoltre verrà riattivata la ZTL in area portuale per tutti i giorni festivi e prefestivi con i seguenti orari: prefestivi dalle 18 all'1, festivi dalle 10 alle 24. Contestualmente la ZTL di via Mario Pagano verrà disattivata fino a nuove disposizioni.Sempre per motivi di sicurezza si evidenzia che da ieri sono state rimosse le recinzioni del cantiere di piazza Giovanni Paolo II (pinetina di via Andria). Terminati i lavori maggiormente impattanti sull'area (completamente ripavimentata ed illuminata in ogni sua parte per aumentare gli standard di sicurezza, principale problema di quel luogo) l'Amministrazione ha voluto aprirla alla pubblica fruizione sebbene manchi ancora il verde. Nelle prossime settimane saranno impiantati alberi con apparato radicale compatibile con l'esigenza di conservazione della nuova pavimentazione e adeguati al nuovo assetto della piazza in corrispondenza delle nuove aiuole. Si ricorda che tra gli interventi realizzati vi è anche quello di un impianto di irrigazione interrato, a garanzia dell'attecchimento e della manutenzione delle nuove piante messe a dimora.NEXT