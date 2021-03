Sicurezza in città: dalla I Commissione consiliare la richiesta di un consiglio comunale monotematico

Un consiglio comunale monotematico sul tema della sicurezza in città: la richiesta di convocazione di una seduta ad hoc sull'argomento è stata evidenziata nel corso della riunione della I Commissione consiliare (Polizia locale, personale, servizi demografici, innovazioni tecnologiche, rapporti con la Provincia, protezione civile e diritto alla salute) di cui è presidente Claudio Biancolillo e componenti Andrea Ferri (vice presidente), Antonio Befano, Anselmo Mannatrizio, Carlo Ruggiero.In particolare, la I Commissione a seguito dell'intervento del consigliere Andrea Ferri, accolto all'unanimità e condiviso, ha deciso di procedere alla raccolta delle firme necessarie (1/5 dei consiglieri comunali) per richiedere la convocazione urgente: evidenziato l'incremento di eventi relativi a danneggiamenti sia di beni pubblici che di beni privati, e conseguente scarsa percezione di sicurezza in città, si è deciso all'unanimità di procedere alla richiesta di un consiglio monotematico sull'argomento.Come si ricorderà, nonostante non fosse all'ordine del giorno della massima assise cittadina nell'ultimo consiglio comunale, il tema è stato l'argomento portante della discussione avvenuta durante gli interventi preliminari, condivisa da tutte le forze politiche a seguito dell'escalation di episodi che si sono registrati nelle ultime settimane.L'argomento della sicurezza, quindi, sarà presto oggetto di un consiglio comunale in cui poter affrontare la problematica confrontandosi apertamente con tutti i rappresentanti delle istituzioni.