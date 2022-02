Sicurezza in città: in corso installazione di nuove videocamere

Ne dà notizia il sindaco sulla sua pagina Facebook: sono in corso i lavori di scavo per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza.in via Baldassarre (angolo via Mario Pagano)in via Lagalante e via Casalein via Annunziata / piazza Tomasellipiazza LibertàNelle prossime settimane, precisa Bottaro, sarà implementata ulteriormente la rete della sicurezza cittadina.