Sicurezza nei luoghi di lavoro, dalla Prefettura disposti nuovi controlli

Nuovi controlli per il rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati disposti quest'oggi nel corso della riunione operativa della task force per il contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro, tenutasi in Prefettura a Barletta proprio all'indomani della "Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo", istituita in memoria della tragedia di Marcinelle.I controlli saranno eseguiti da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Asl - Spesal, Ispettorato del Lavoro ed Inps, a seguito di quanto concordato nel Tavolo Permanente tenutosi lo scorso 9 luglio in Prefettura (alla presenza anche dei Sindaci e dei rappresentanti di Vigili del Fuoco, Inail, Ance, Cgil, Cisl e Uil) e riguarderanno in particolar modo il settore dell'agricoltura e delle piccole e medie imprese.Il tavolo istituzionale permanente, istituito nel dicembre del 2019 ad un mese dall'insediamento del Prefetto Valiante, si occupa di esaminare le problematiche relative alla sicurezza, alla salubrità dei luoghi di lavoro ed alla regolarità contrattuale dei lavoratori."La sicurezza dei lavoratori è un obiettivo prioritario da perseguire con determinazione - ha dichiarato il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante -. Nonostante le difficoltà legate al complicato momento storico che stiamo attraversando, la task force riattiverà i controlli straordinari anche in relazione alle disposizioni vigenti in materia di contenimento del contagio sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo Permanente istituito nel dicembre del 2019 per analizzare l'andamento del fenomeno. L'attività finora svolta ha consentito di sperimentare una metodologia di lavoro efficace ed incisiva, che si affianca ai controlli ordinari posti in essere dagli organismi istituzionalmente preposti. Questa azione di carattere preventivo punta a diffondere ulteriormente comportamenti virtuosi tra le imprese del territorio, ispirati ad una sempre maggiore osservanza delle regole per la tutela dei lavoratori".