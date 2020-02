Sicurezza stradale, continuano ferrati i controlli della polizia locale in città

10 foto Polizia locale, sicurezza stradale

Continuano serrati i controlli della Polizia locale in città. Nella serata di ieri i posti di blocco, posizionati in più punti della città, sono stati a caccia di trasgressori del codice stradale. In tutto sono stati sottratti 70 punti patente di più automobilisti e per ragioni diverse.In particolare, controlli ferrati in via Malcangi e piazza D'Agostino dove sono state tante le multe emesse per mancanza di cinture di sicurezza e revisione e guida con targa prova non autorizzata.