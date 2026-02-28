Ranucci e Nitti
Sigfrido Ranucci presenta ad Andria “Il ritorno della casta”

In programma mercoledì 4 marzo

Trani - sabato 28 febbraio 2026
Mercoledì 4 marzo alle ore 18.30, presso l'Auditorium Mons. Di Donna in via Saliceti ad Andria, si terrà la presentazione del libro "Il ritorno della casta. Assalto alla giustizia" di Sigfrido Ranucci. L'incontro, promosso da Libera Puglia, sarà un'occasione di confronto sui temi della giustizia, della legalità e del ruolo dell'informazione. Oltre all'autore, interverrà Renato Nitti, Procuratore della Repubblica di Trani. A moderare sarà Domenico Castellaneta, direttore di TGNorba.

L'evento sarà introdotto da Francesco Tosto, presidente ANM Trani, e porterà i saluti Michele Gallo, delegato BAT di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie. L'ingresso è libero. Si invita l'intera cittadinanza a partecipare.
