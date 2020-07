Sistemi di gestione per la sicurezza dei prodotti alimentari: attività informative per le aziende agricole pugliesi ​

Si terrà giovedìpresso il Centro di informazione Athena Onlus a Rutigliano (BA), l'che ilsta organizzando nell'ambito del più ampio progetto "" – Iniziativa finanziata dal FEASR PSR Puglia 2014-2020 – S.M. 1.2 Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione.Un'attività informativa che vedrà la partecipazione di relatori d'eccellenza e che nasce con l'obiettivo di aumentare, oltre che incrementaredelle. E in un periodo come quello che stiamo vivendo, l'informazione è quanto mai necessaria per favorire una ripresa concreta e di qualità del settore agricolo. Due saranno nello specifico le tematiche approfondite nel corso dell'incontro: la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agricoli e le richieste del mercato, a cura dell'agronomo Matteo Potenza, e la sicurezza dei prodotti alimentari ed etichettatura, a cura della tecnologa alimentare, Daniela Leccisotti.L'incontro informativo avrà, difatti, l'obiettivo di aggiornare le aziende agricole sull'adozione di tecniche e processi in grado di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari. La partecipazione all'iniziativa è gratuita, compilando la scheda di adesione con copia del documento di identità. La scheda di adesione può essere inviata all'indirizzo mail info@galpontelama.it oppure consegnata direttamente al momento della registrazione all'attività.Questa specifica iniziativa potrà essere seguita anche inpresso la sede delsita a Cerignola (FG) Via Vittorio Veneto 33, con l'obiettivo di strutturare una rete della conoscenza che coinvolga più territori pugliesi.