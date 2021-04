Situazione contagi a Trani: il virus comincia a colpire anche le fasce più giovani

Il virus comincia a colpire le fasce di età più giovani: dei 244 attualmente positivi a Trani, sono 55 gli attuali contagiati under 30, e di questi ben 14 sono in età scolare (dai 6 ai 18 anni).Il dato appartiene ad un ulteriore aggiornamento ufficiale che "fotografa" la situazione epidemiologica odierna a Trani, a margine di ciò che via avevamo riferito in un precedente articolo con la costante crescita del contagio in città, che nel giro di pochi giorni ha visto risalire a 244 la cifra degli attualmente positivi al virus.Di questi, soltanto 18 persone appartengono ad una fascia di età superiore agli 80 anni, che generalmente rappresenta invece la fascia di popolazione con il rischio di contagio più elevato.Come abbiamo detto, sono invece 55 le persone attualmente contagiate nella fascia under 30, giovani e giovanissimi, persone nate a partire dal 1991, e di questi ben 14 dei quali sarebbero in età scolare (in pratica nella fascia di età dai 6 ai 18 anni).Sarebbe bene cominciare a prevedere coperture vaccinali non soltanto più veloci ma anche diversificate ed intensificate per fasce di età per arginare l'ondata della pandemia.