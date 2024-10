Solidarity Sport: l’evento solidale rinviato al 9 novembre

L'associazione "Angeli del soccorso OdV" ha organizzato l'evento Solidarity Sport, una manifestazione all'insegna dello sport, della solidarietà e dell'inclusione, come recita il motto dell'associazione.L'evento, previsto per la scorsa domenica, è stato rinviato a sabato 9 novembre, come fa sapere l'associazione in un comunicato stampa, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, e si terrà nello stesso luogo previsto inizialmente: piazza marinai d'Italia."L'evento Solidarity Sport, organizzato dall'Associazione di volontariato "gli Angeli del Soccorso OdV", per l'acquisto di un'ambulanza è rinviato al 9 novembre 2024 a causa delle condizioni metereologiche sfavorevoli. Vi aspettiamo numerosi. "Donare il tempo nutre l'anima. Sport, Disabilità ed Inclusione la nostra missione!".