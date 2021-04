Sono 244 gli attualmente positivi a Trani: un dato in costante crescita

Risale, neanche tanto lentamente, giorno dopo giorno, la curva dei contagi da Covid 19 in città, attestandosi oggi sulle 244 unità.Il dato odierno, comunicato da Palazzo di Città, vede dunque un importante aumento del numero degli attualmente positivi a Trani, che nella seconda metà del mese di Marzo erano calcolati intorno ai 180 soggetti, e che appena una settimana fa erano conteggiati in 221 unità.Sono inutili e senza senso i paragoni con le città viciniori, non essendo la pandemia una gara a chi è più bravo: il virus non guarda confini ne' varchi.Le vaccinazioni programmate ed effettuate fino a ieri (presto verranno comunicate nuove date e nuove fasce di popolazione da sottoporre a vaccino) da un lato servono ad arginare l'ondata della pandemia, ma è chiaro che ancora oggi ognuno di noi deve continuare ad osservare le norme previste, dalle più elementari, ed il rispetto delle regole di igiene e distanziamento.