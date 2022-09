Sos libri, la Baldassarre dona testi

In un periodo difficile dal punto di vista economico la scuola Baldassarre, diretta dal preside dott. Marco Galiano, ha deciso di donare libri di testo. Il team biblioteca dello stesso Istituto di piazza Dante, con responsabile la docente Maria Pia Panessa, nelle settimane immediatamente precedenti l'inizio della scuola, aveva operato una selezione dei libri di testo scolastici che potessero essere oggetto di una donazione.Per quest'anno è stata individuata come beneficiaria l'associazione Archimede - Nino Todisco, diretta da Maria Chiara Todisco. Un giovane giovane gruppo, nato pochi anni che si dedica tra l'altro alla didattica ed allo approfondimento dello studio, operando in un quartiere come il Sant'Angelo, ex zona 167, popoloso, ricco di famiglie giovani e spesso bisognose.Di qui la scelta e la proposta di donazione, che Maria Chiara Todisco (figlia di Nino, indimenticato giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno a cui è intitolata l'associazione) ha accolto con gratitudine ed entusiasmo:" Sono molto felice che la scuola Baldassarre abbia compiuto questa donazione, specialmente in un momento molto delicato dal punto di vista economico come questo e sapendo che la mia associazione opera in un contesto territoriale non facile". Infine Maria Chiara ci tiene a fare un ringraziamento particolare: "Ringrazio in particolare la docente d'italiano Stefania Poverino - componente del team biblioteca della Baldassarre, nda.- ed un gruppo di volenterosi docenti di sostegno con contratto a tempo determinato, che si sono trovavano quella mattina in occasione della consegna dei testi. Sia la professoressa che loro, senza risparmiarsi, oltre a fare gli onori di casa, ci sono stati di grande aiuto per la raccolta definitiva ed il carico di una mole di libri non indifferente, in quanto relativa a svariate annate precedenti. Un grazie di cuore a loro, al Dirigente ed a chi ha pensato a noi in particolare."La scuola Baldassarre ancora una volta, si mostra dunque vicina alle realtà territoriali ed associazionistiche, con un'attenzione particolare agli aspetti sociali "sostenuti" in questo caso particolare, da quel toccasana perpetuo costituito dai libri.