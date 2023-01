Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità 2022

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 5 del 07.01.2023 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 23 dicembre 2022 sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di indennizzo da parte delle aziende agricole per i danni da siccità verificatisi nel 2022.Le domande devono essere presentate entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale al Comune di Trani.Nella sezione dei Servizi del sito (Agricoltura) è possibile avere contezza delle modalità di presentazione della domanda e di acquisire la modulistica (Allegato 1) contenuta all'interno della deliberazione di giunta regionale numero 1668 del 29 novembre 2022).