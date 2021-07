Sottoscritto protocollo d'intesa tra Comune e Csv San Nicola

Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, e Rosa Franco, presidente del Centro di servizio al volontariato "San Nicola", hanno sottoscritto a Palazzo di Città un protocollo d'Intesa finalizzato a consolidare una politica di promozione attiva del ruolo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della comunità.L'istituzione di questo rapporto organico tra l'Amministrazione comunale e il Centro di servizio al volontariato "San Nicola", garantirà una serie di iniziative: lo sviluppo di azioni informative finalizzate ad aumentare e migliorare la conoscenza delle realtà associative tranesi e dei bisogni territoriali; l'individuazione, la sperimentazione e la promozione di forme di rappresentanza degli organismi e delle reti del volontariato a livello comunale; un'attività finalizzata a migliorare la partecipazione degli organismi e delle reti del volontariato alla definizione dei piani di zona, in un'ottica di co-programmazione e co-progettazione; l'organizzazione e la realizzazione di percorsi formativi rivolti a gruppi di volontari, eventualmente integrati con operatori dei servizi sociali; la realizzazione di convegni, seminari, incontri pubblici, pubblicazioni e altri strumenti per la diffusione delle informazioni sul volontariato; la realizzazione congiunta di eventi di promozione del volontariato e della solidarietà organizzata del territorio del comune; l'apertura di uno sportello per la promozione del volontariato."La firma del protocollo d'intesa – commenta Rosa Franco, presidente del CSV San Nicola OdV – rappresenta un ulteriore riconoscimento del ruolo attivo degli Enti del Terzo settore del territorio e dell'impegno, in tal direzione, dell'Amministrazione comunale di Trani. Pone le basi per una sempre più proficua collaborazione fra Pubblica Amministrazione e volontariato, un passo ulteriore per rafforzare il protagonismo delle associazioni e valorizzare appieno il significato del termine partecipazione, anche in ossequio al dettato del nuovo codice del Terzo Settore. L'operato gratuito e la passione dei volontari è un valore sociale inestimabile per concretizzare una reale politica rivolta al servizio della comunità".Alla sottoscrizione del protocollo era presente anche l'assessore alle politiche sociali Eugenio Benedetto Martello: "Il terzo settore per impegno e qualità di servizi offerti al territorio merita tutto il supporto dell'Amministrazione comunale. La sottoscrizione di questo protocollo ne è testimonianza".