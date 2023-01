Sparisce la rastrelliera porta bici da piazza Tomaselli

«Annunciamo la dipartita anche della rastrelliera porta bici da piazza Tomaselli. (Arredo urbano giustamente installato in un'area pedonale, servizio di pubblica utilità). Stessa sorte toccata ai cestini dei rifiuti poco tempo fa. (Arredo urbano giustamente installato in un'area pedonale, servizio indispensabile di pubblica utilità)»: lo denuncia in una nota il Comitato di quartiere Piazza Tomaselli.«Strano notare che sia la rastrelliera, tranquillamente e indisturbatamente inglobata nella recente struttura dell'american bar che per slogan di marketing ha fatto della "piazza casa sua", che i cestini fossero d'intralcio alla suddetta struttura. Del resto la rastrelliera era comunque inutilizzabile. Perchè lasciarla lì? Ennesima penalizzazione per i residenti a vantaggio di privati. Ma chi autorizza? Chi concede? Perche? Una solerzia non comune.Saranno sicuramente coincidenze, non pensiamo male. Gli arredi saranno stati spostati in luoghi più consoni. Piazza Tomaselli ora serve ad altro».