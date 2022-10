Spid in Comune, 35 attivazioni nella prima giornata

Spid gratuito in Comune, buona la prima del nuovo servizio comunale. Ieri mattina 35 cittadini hanno usufruito della possibilità di attivare l'identità digitale per accedere a tutti i servizi online della PA italiana. Attraverso Spid è possibile effettuare, ad esempio, prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, pratiche d'impresa, verificare la propria situazione contributiva ed accedere a qualsiasi servizio che richieda un'autenticazione.Lo Spid Point comunale è operativo tre giorni a settimana: presso l'Ufficio elettorale (secondo piano) nelle giornate di martedi (dalle 8:30 alle 12) e di giovedì (dalle 15:30 alle 17:30) e presso l'Ufficio CIE (piano terra) il venerdì (dalle 8:30 alle 12).Il cittadino che vuole richiede un'identità Spid deve recarsi personalmente allo sportello (non è ammesso il rilascio per delega); essere maggiorenne; presentare un documento d'identità in corso di validità; presentare la tessera sanitaria in corso di validità; essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica accessibile in tempo reale al momento della registrazione presso lo sportello; portare con sé un numero di cellulare attivo dove ricevere i codici SMS in tempo reale per consentire all'operatore di eseguire le verifiche.A disposizione dei cittadini per ulteriori chiarimenti è stata attivata una mail dedicata: ufficio.spid@comune.trani.bt.it.