Sport nella Costituzione, Piarulli (M5s): «Non una modifica effimera, ma un’esigenza forte della comunità»

«Inserire a chiare lettere lo sport come valore di una comunità all'interno della Costituzione». Lo chiede la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento 5 stelle, dando corpo ad una proposta che, dopo essere già transitata dall'aula di Palazzo Madama, adesso attende il via libera anche dalla Camera.«Lo sport è portatore di uno straordinario patrimonio educativo – prosegue la parlamentare -, ed oggi più che mai è fondamentale una forte alleanza fra le istituzioni sportive ed educative per trasmettere ai giovani, in maniera universale, i valori intramontabili dello sport».Questo ed altro ha detto la senatrice Piarulli, che è anche componente la Commissione giustizia di Palazzo Madama e presidente della Commissione d'inchiesta sui fatti della comunità Forteto.«Lo sport – aggiunge la parlamantare pugliese – rappresenta la terza agenzia educativa dopo famiglia e scuola, e come tale non deve essere un beneficio riservato a pochi: il suo grande potenziale per la salute fisica e mentale è un diritto di ogni persona».Non a caso, infatti, recentemente è stato introdotto e finanziato in manovra l'insegnamento dell'educazione motoria per le classi di quarta e quinta elementare, e proprio la senatrice Piarulli aveva presentato una proposta di legge, a sua prima firma, per l'insegnamento di discipline sportive nella scuola primaria».«Lo sport è sinonimo di vita sana, disciplina e rispetto – commenta -, merita un insegnamento ad hoc già dalle elementari e le competenze acquisite in ambito sportivo sono trasferibili efficacemente in altri contesti culturali sin dalla primissima infanzia. Praticare sport – conclude la senatrice Piarulli – vuol dire avere un modo corretto di affrontare la vita e per questo è importante affermare nella nostra Costituzione il suo valore educativo e sociale».