Sporti di tutti-carceri, lunedì presentazione del progetto

Lunedì 20 novembre alle ore 16.30 presso la sala Tamborrino del Comune di Trani si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto Sport di tutti - Carceri. Il progetto, finanziato dal Dipartimento per lo Sport e Sport e Salute, nasce dall'esigenza di far svolgere attività fisica nelle carceri, unita alla capacità di risocializzazione del rugby e soprattutto far capire i principi, valori e benefici della sua pratica in particolare e dell'attività fisica In generale.Il progetto impattante e ambizioso, fortemente voluto da Sport e Salute così come dal Comune di Trani, verrà portato avanti dalle due società di Rugby di Trani e di Bisceglie nello specifico Draghi BAT ed il Bisceglie Rugby, risultati vincitori del progetto di Sport e Salute. A fare gli onori di casa, Leo Amoruso, assessore allo sport del Comune di Trani, partner istituzionale del progetto.Saranno presenti Francesco Toscano (coordinatore regionale Sport e Salute Puglia), Roberta Rigante e Maurizio Di Pinto (assessori alle Politiche Sociali e allo Sport del Comune di Bisceglie), Giuseppe Altomare (direttore degli Istituti penali di Trani) e Francesco De Marinis (consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Trani).A presentare nello specifico il progetto, di 18 mesi e destinato sia all'istituto penale maschile che a quello femminile, saranno, invece, Antonio Pedone (presidente del Bisceglie Rugby), Tommaso Curci (presidente dei Draghi BAT), Gaetano Nigri (presidente FIR Puglia), Stefano Raffin (tecnico Regionale FIR Puglia) ed Annarita Amoruso (referente dell'associazione Paideia, operante nel sociale).