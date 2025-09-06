"Stare bene, stare insieme": a Trani si conclude il progetto di Auser

L'iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra enti pubblici e privati a servizio del benessere collettivo, soprattutto per la popolazione anziana.

Sarà presentato lunedì 8 settembre alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani, in Piazzetta San Francesco, l'evento conclusivo del progetto "Stare Bene, Stare Insieme", promosso dall'Auser di Trani in convenzione con AReSS Puglia (Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale) e in collaborazione con il Comune di Trani, la cooperativa Shalom e la palestra Work Hour.Il progetto, durato 9 mesi, ha coinvolto numerosi partecipanti in un percorso completo di formazione ginnica e alimentare, ginnastica leggera e visite mediche specialistiche, dimostrando l'efficacia della prevenzione e della socialità nella promozione della salute.All'incontro interverranno:- Ruggiero Mennea, consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia- Amedeo Bottaro, sindaco di Trani- Lucia De Mari, assessore alle Culture del Comune di Trani- Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia- Italo Sannicandro, docente dell'Università di Foggia- Riccardo Ferro, esperto in Scienze delle Attività Motorie Preventive- Giuseppe Labianca, biologo nutrizionista.Modera l'incontro Alessandro Amoruso, presidente Auser Trani.