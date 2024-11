Stare bene, stare insieme: il nuovo progetto di ginnastica leggera per over 65 di Auser Trani

L'Auser di Trani, in convenzione con l'agenzia regionale strategica per la Salute e il sociale della Regione Puglia e in collaborazione con l'amministrazione comunale, la cooperativa Shalom e la palestra WorkHour – Our training Time, ha pensato di rendere attiva la vita dei soggetti con età uguale o superiore ai 65 anni.Siamo lieti di annunciare la presentazione del progetto di ginnastica leggera utile per un invecchiamento attivo, dal nome "Stare bene, Stare insieme".Il progetto avrà una durata di 9 mesi e sarà aperto a tutte le persone anziane, in particolare ad un minimo di 15 persone con età uguale o superiore ai 65 anni, che desiderano stare bene stando insieme agli altri, eseguendo una ginnastica leggera ma salutare.La presentazione del corso si terrà il giorno giovedì 14 novembre alle ore 10:30 presso il Centro Polivalente per Anziani di Villa Guastamacchia, ubicato a Trani in Via Sant'Annibale Maria di Francia 41 (Zona Stadio).Durante l'evento, verranno illustrati ai soci dell'Auser e ai simpatizzanti, gli obiettivi e i contenuti del progetto nonché le modalità di iscrizione.Per ulteriori informazioni, è possibile recarsi presso Auser in Via Barisano, 28 o presso il Centro Polivalente di Villa Guastamacchia in Via Sant'Annibale Maria di Francia 41.Potrete contattare Auser Trani al numero 3716491990 o scrivere una email all'indirizzo ausertrani@libero.it;