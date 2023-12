Stasera il quarto appuntamento con il Festival dei Dialetti al teatro Mimesis

Powered by

Oggi quarta serata del Festival dei dialetti di Puglia e delle lingue locali, organizzato dal "Teatro Mimesis", in collaborazione con l'Associazione "L'ebanista".Protagonisti saranno i dialetti di Molfetta (BA) con *Domenico Salvatore Amato*, di Bitetto (BA) con *Dina Ferorelli*, di Laterza (TA) con *Giuseppe Surico* e di Bari con *Michele Aprile" ed *Emanuele Zambetta*.*Ingresso con contributo volontario*.Porta ore 20.00 - inizio ore 20.30Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - TraniPosti limitati, poltrone assegnate in ordine di prenotazione.La prenotazione è obbligatoria al n. *346 825 9618*