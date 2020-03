Stop al parcheggio selvaggio in via Festa e via Dogana Vecchia

Stop al parcheggio selvaggio di auto. In via Festa e nel vicolo detto via Dogana Vecchia è stato creato un corridoio pedonale con l'installazione di 40 pali al fine di evitare per l'appunto il parcheggio delle auto. L'iniziativa è avvenuta su iniziativa dell'assessorato della Polizia municipale e sono stati autorizzati dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali trattandosi di aree del centro storico.