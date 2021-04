Stop al lavoro nero, vaccini per dipendenti e agevolazioni economiche: le richieste dei commercianti di Trani

Sono tante le categorie messe a ginocchio dalle chiusure del Governo e che questa mattina si sono date appuntamento davanti a Palazzo di Città per far sentire la loro voce.Uno tra queste quella deiche vedono a loro discapito aumentare il lavoro nero. «Entrare nei nostri saloni è come entrare in una sala operatoria, come fa invece questa gente a lavorare senza il rispetto delle norme igienico-sanitarie?», dice una di loro. Il sindaco a tal riguardo si è detto disponibile a lottare con la categoria contro questa problematica ma è necessario la collaborazione da entrambe le parti e quindi a segnalargli in forma anonima episodi di abusivismo: «Provvederò a mandare in tempo reale una pattuglia della Polizia locale per i controlli», ha promesso.Altra categoria danneggiata è quella dei. «Una categoria abbandonata - sono le parole del cantante Antonio Bucci, che parla a nome della categoria degli artisti in generale. Aspettiamo che riaprano ristoranti e sale ricevimenti per riprendere con i nostri eventi. Il problema sono i costi che nel frattempo continuiamo ad avere e la cifra dei ristori è alquanto ridicola».«La prima richiesta è quella dell'abbassamento delle tasse comunali», è ciò che chiede a gran voce la categoria dei. «E' stato inoltre autorizzata la possibilità ai privati di vaccinare sia i dipendenti che i datori di lavoro. I ristoranti sono il bigliettino da visita di questa città e Trani gode della sua visibilità, oltre per quello che la natura ha donato, anche grazie a noi». Non poche sono le difficoltà a trovare un hub nel territorio che risponda ai requisiti per poter vaccinare l'intera categoria.A tal proposito il sindaco ha assicurato che nel momento in cui i ristoratori entreranno in possesso delle dosi metterà loro disposizione l'hub vaccinale di Trani.