Stp in lutto, è scomparso Demetrio Leone

Oggi Trani piange uno dei volti storici di Stp. E' scomparso all'età di 66 anni, a causa di una malattia, Demetrio Leone, tra i primi a lavorare per la società provinciale di trasporti. Demetrio, ora in pensione, prestò infatti servizio in Stp sin dalla sua costituzione.Lascia la moglie Nunzia e due figli: Vincenzo e Ignazio.