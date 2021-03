Stp, ora è ufficiale: Maurizio Sasso è il nuovo presidente

Come già precedentemente preannunciato, Maurizio Sasso da questo pomeriggio è il nuovo presidente di Stp: la società di trasporti ritorna così ad avere alla guida un cittadino tranese.Nato a Trani nel 1978, avvocato dal 2003 e patrocinante in Cassazione dal 2016, è componente del comitato scientifico di diverse associazioni professionali forensi. Innumerevoli gli incarichi professionali ricoperti come quello di difesa della dirigente del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nell'ambito del processo sul disastro ferroviario sulla tratta Andria-Corato.L'avvocato tranese prende così il posto del dimissionario Ing. Massimo Dicecca, che in data 3.3.2021, per motivi ancora ignoti, ha lasciato l'azienda dopo appena tre mesi di presidenza.