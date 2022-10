"StradaXStrada": fresatura in via Cappuccini per migliore viabilità e sicurezza

Nell'ambito del programma "StradaXStrada" sono iniziati i lavori di rifacimento della carreggiata, che riguardano arterie stradali ammalorate: in particolare in questi giorni sono partite le operazioni di fresatura in via Cappuccini (25o metri circa) e proseguono gli interventi anche in via Monte d'Alba.Lo annuncia il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante. "Con questi attesi interventi miglioreremo viabilità e sicurezza" dice, e aggiunge: "Non è il primo intervento di questo genere, ma senza dubbio speriamo che si il più duraturo. Poi ci sposteremo in altri tratti importanti, e ci impegniamo ad esaurire il programma di interventi nel più breve tempo possibile"