Strade: proseguono i lavori in città

Si sono conclusi oggi i lavori della terza grande gara per la risistemazione delle strade cittadine. A seguito del ricalcolo dei metri quadrati previsti in fase di aggiudicazione dell'appalto, l'impresa, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, ha provveduto a fresare e bitumare il tratto sottostante il sottovia di via del Ponte Romano, il tratto di strada che collega via Di Vittorio a via Almirante e il tratto di via Malcangi i cui lavori erano stati sospesi per consentire ad altri Enti di completare le opere di allacciamento alle reti di un fabbricato in corso di edificazione.Gli interventi straordinari per la risistemazione delle strade non finiscono qui. Come da cronoprogramma, a cura dell'assessorato alla polizia municipale e viabilità e dell'assessorato al decoro urbano, nelle prossime settimane partiranno nuovi lavori per la colmatura delle buche ed il ripristino dei marciapiedi (gara già aggiudicata per un importo di 90mila euro), lavori per fresature e nuovi asfalti (gara in aggiudicazione per un importo di 93mila euro) e per la realizzazione di nuovi scivoli (17mila euro).