Strisce blu davanti ad uno scivolo per disabili

Uno stallo a pagamento davanti allo scivolo per disabili. Fa sorridere (ma non troppo!) quello che succede in via Tenente Morrico, davanti a Palazzo di Città dove è stato creato uno scivolo per disabili a ridosso delle strisce blu che contrassegnano la sosta a pagamento per auto. Una svista che non è sfuggita ad attenti pedoni e automobilisti e a cui probabilmente il Comune porrà rimedio nelle prossime ore.