Legambiente, successo per il campo di volontariato estivo con gli tudenti Luiss a Trani

Si è concluso con successo il campo di volontariato organizzato da Legambiente Trani, un'iniziativa che ha visto coinvolta la comunità studentesca dell'Università "Luiss Guido Carli" dal 14 al 20 luglio, con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità e lo scambio di strumenti per rendere concreta la giustizia sociale. Il campo ha offerto un'opportunità unica per condividere esperienze e riflessioni, impegnandoci insieme in attività pratiche e formative che hanno toccato temi centrali per il nostro tempo e della nostra organizzazione.Dalla costruzione di comunità all'esplorazione del territorio attraverso l'orienteering, ai workshop sull'alimentazione sostenibile, spiagge libere e l'impatto dei conflitti, della polarizzazione e del consumismo, nonché una sessione di yoga al tramonto in spiaggia e tempo libero per vivere esperienze in città. Tra le attività più significative, i laboratori di cucina antispreco, la biciclettata per la pace e i clean-up delle spiagge di Colonna e retro Castello Svevo hanno consentito alle persone partecipanti di entrare in contatto diretto con la comunità locale e di sensibilizzare sulla necessità di scelte più responsabili e solidali.Ringraziamo sentitamente il comune di Trani, la Fondazione Megamark, per il supporto logistico e la fornitura di vitto, Vaimoo, per aver messo a disposizione le biciclette elettriche, che hanno reso possibile lo svolgimento delle attività itineranti sul territorio, Amiu per il supporto nella raccolta dei rifiuti, e l'Amministrazione di Trani che ha fornito patrocinio gratuito ad alcune iniziative e che ha visto i saluti e la presenza dell'Assessora alle Culture Lucia de Mari e del Consigliere con delega alle politiche giovanili Vincenzo Topputo.Un ringraziamento speciale va anche a Legambiente nazionale che, attraverso la "Carovana dei campi", ha arricchito l'esperienza con attività non formali e dibattiti cruciali sull'alimentazione e sulle sfide sociali contemporanee. In ultimo, ma non per importanza, il gruppo di persone attiviste e la comunità locale, che ha donato il proprio tempo e le proprie energie per trasformare questo campo di volontariato in un'esperienza unica. Il gruppo, eterogeneo e ricco di prospettive diverse, ha potuto vivere insieme nel contesto della struttura "Hub Porta Nova", favorendo la creazione di legami genuini e di una visione condivisa.L'interazione costante tra le partecipanti ha consentito a ciascuno di mettersi in gioco e di riflettere sul valore della comunità e dell'azione collettiva. Questa esperienza, particolarmente formativa per chiunque abbia preso parte alle attività, ha confermato l'importanza di agire con consapevolezza per la tutela dell'ambiente e la promozione di un mondo più giusto, senza dimenticare l'importanza di coltivare legami umani profondi e solidali.