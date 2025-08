Successo per l’esposizione d’arte in via Beltrani con l'associazione Lacarvella

L'associazione Lacarvella ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile l'evento, dai partner istituzionali allo staff del Palazzo, fino ai tanti cittadini che hanno preso parte con entusiasmo, rendendo la serata un vero e proprio successo culturale e umano.

La sera del 1° agosto 2025 ha segnato un momento importante per la vita culturale della città. In via Beltrani si è tenuta l'attesa esposizione d'arte con la preziosa collaborazione dell'associazione Lacarvella, che ha visto una grande affluenza di pubblico e il plauso delle istituzioni.Dalle 20 fino a mezzanotte, centinaia di visitatori hanno potuto ammirare opere di artisti provenienti da tutta la Puglia, ospitati in uno degli spazi espositivi più prestigiosi del territorio. L'evento è stato curato con passione dal direttore del Palazzo, Nicky Battaglia, insieme al suo staff, che ha saputo valorizzare le opere e accogliere i partecipanti in un clima di eleganza e professionalità.Gli artisti partecipanti sono: Yesenia Suarez, Rosangela Selvaggio, Aniello Palmieri, Giustina Corbo, Fonte de Tullio, Annalisa Cusmai, Norberto Iera, Massimo Lembo, Silvia Tolomeo, Susy Tolomeo, Angelica Rutigliano e Antonio Russo Galante.La manifestazione ha ricevuto il sostegno dell'amministrazione comunale e la presenza del sindaco, insieme all'assessore regionale Debora Ciliento, testimoniando l'attenzione delle istituzioni per il mondo dell'arte e della cultura. Importante anche la partecipazione di don Mimmo Gramegna, insieme a don Gaetano Lops* e al clero locale, che hanno espresso parole di sostegno e incoraggiamento.