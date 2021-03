Sud al Centro: si dimette per "motivi personali" il coordinatore cittadino Giuseppe Tortosa

Si è dimesso "per motivi personali" il coordinatore cittadino del partito "Sud Al Centro", Giuseppe Tortosa: al suo posto è stato nominato Carlo Ruggiero, vice sarà invece Domenico Laurora.Nella massima assise cittadina il gruppo conta la presenza dei consiglieri Carlo Ruggiero e Lia Parente, oltre che dell'assessore Alessandra Rondinone alla Polizia locale, sicurezza del territorio, protezione civile, viabilità e parcheggi, manutenzione della viabilità, trasporto pubblico locale, contenzioso, trasparenza e legalità.Come si ricorderà, a fine gennaio i rappresentanti istituzionali della lista Sud al Centro, in ordine al patto federativo siglato a livello regionale tra Sud al Centro e Italia in Comune e all'ipotesi di conseguenze sulla maggioranza al Comune di Trani, avevano chiarito la propria posizione in merito: "Si ritiene sia mancato il livello di interlocuzione tra il coordinatore cittadino Giuseppe Tortosa e i consiglieri della lista Sud al Centro" precisando "che la propria posizione in merito è di presa d'atto: la federazione neo costituita a livello regionale, non configurerà una fusione tra i gruppi consiliari a livello cittadino".