“Suoni della Passione”, oggi a Trani il concerto che apre la Settimana Santa

Torna anche quest'anno, l'appuntamento è fissato per oggi 29 marzo, ore 20.00 presso la Chiesa di Santa Teresa con ingresso libero, torna il tradizionale appuntamento con il Concerto di Marce funebri "Suoni della Passione". Il concerto è presentato dall'Associazione Culturale Musicale "Pietro Mascagni" – Trani e l'Arciconfraternita SS. Addolorata di Trani, in collaborazione con l'Agenzia Onoranze Funebri "Delfini" e con il Patrocinio di Città di Trani, Regione Puglia e Provincia di Barletta – Andria – Trani.", il tradizionale concerto di marce funebri della Settimana Santa Tranese sarà curato ed eseguito dall'Orchestra di fiati "Pietro Mascagni" Città di Trani, nella serata di domenica 29 Marzo, domenica delle Palme, alle ore 20.00 presso la Chiesa di Santa Teresa, cuore della Settimana Santa.Il concerto aprirà di fatto la Settimana Santa e tutti i riti di essa. L'orchestra sarà diretta dal Maestro Michele Di Puppo, fresco di riconoscimento per gli oltre 60 anni di servizio nella banda di Trani, che dirigerà alcune tra le più belle marce funebri che caratterizzano le processioni di penitenza in cui l'associazione stessa sarà presente con il proprio Gran Concerto Bandistico, quello che porta il nome della Città di Trani.Il programma prevede anche in prima esecuzione assoluta nella nostra città di Trani, una marcia funebre rubastina riscoperta e valorizzata a Ruvo di Puglia che sarà una esecuzione inedita per la nostra città e che sarà svelata la sera del concerto. Evento importante per i riti della Settimana Santa di Trani e primo concerto con la nuova denominazione "Città di Trani" per l'orchestra di Fiati dell'Associazione Mascagni.tl@