Suoni della Passione
Suoni della Passione
Religioni

“Suoni della Passione”, oggi a Trani il concerto che apre la Settimana Santa

Nella Chiesa di Santa Teresa l’Orchestra “Pietro Mascagni” tra tradizione, devozione e una marcia inedita in prima esecuzione

Trani - domenica 29 marzo 2026
Torna anche quest'anno, l'appuntamento è fissato per oggi 29 marzo, ore 20.00 presso la Chiesa di Santa Teresa con ingresso libero, torna il tradizionale appuntamento con il Concerto di Marce funebri "Suoni della Passione". Il concerto è presentato dall'Associazione Culturale Musicale "Pietro Mascagni" – Trani e l'Arciconfraternita SS. Addolorata di Trani, in collaborazione con l'Agenzia Onoranze Funebri "Delfini" e con il Patrocinio di Città di Trani, Regione Puglia e Provincia di Barletta – Andria – Trani.

"SUONI DELLA PASSIONE", il tradizionale concerto di marce funebri della Settimana Santa Tranese sarà curato ed eseguito dall'Orchestra di fiati "Pietro Mascagni" Città di Trani, nella serata di domenica 29 Marzo, domenica delle Palme, alle ore 20.00 presso la Chiesa di Santa Teresa, cuore della Settimana Santa.

Il concerto aprirà di fatto la Settimana Santa e tutti i riti di essa. L'orchestra sarà diretta dal Maestro Michele Di Puppo, fresco di riconoscimento per gli oltre 60 anni di servizio nella banda di Trani, che dirigerà alcune tra le più belle marce funebri che caratterizzano le processioni di penitenza in cui l'associazione stessa sarà presente con il proprio Gran Concerto Bandistico, quello che porta il nome della Città di Trani.

Il programma prevede anche in prima esecuzione assoluta nella nostra città di Trani, una marcia funebre rubastina riscoperta e valorizzata a Ruvo di Puglia che sarà una esecuzione inedita per la nostra città e che sarà svelata la sera del concerto. Evento importante per i riti della Settimana Santa di Trani e primo concerto con la nuova denominazione "Città di Trani" per l'orchestra di Fiati dell'Associazione Mascagni.
tl@
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Pasqua e Settimana Santa
Altri contenuti a tema
Settimana Santa 2026 alla Basilica Cattedrale di Trani: il programma delle celebrazioni Settimana Santa 2026 alla Basilica Cattedrale di Trani: il programma delle celebrazioni Dal 29 marzo al 5 aprile riti liturgici, processioni e momenti di fede guidati dall’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo
Pasqua 2026, l’Arcivescovo incontra i giornalisti a Trani Pasqua 2026, l’Arcivescovo incontra i giornalisti a Trani Mons. D’Ascenzo lunedì 30 marzo in Curia per un momento di riflessione, dialogo e auguri con gli operatori della comunicazione
Pasqua, rinascita di legami e parole: gli auguri del Viva Network Vita di città Pasqua, rinascita di legami e parole: gli auguri del Viva Network Celebrare la pace e rafforzare il senso di comunità, per coltivare la speranza
Addolorata e Miracolo Eucaristico: due fari della Settimana Santa tranese Addolorata e Miracolo Eucaristico: due fari della Settimana Santa tranese Alfredo Cavaliere: "No folklore, ma riscoperta dei segni di una fede che ha anche bisogno di sostegni speciali"
Tra commozione e fede, giunge al termine la Processione dell'Addolorata. LE FOTO Tra commozione e fede, giunge al termine la Processione dell'Addolorata. LE FOTO Migliaia i fedeli scesi in strada per prendere parte all'evento più atteso della Settimana Santa tranese
Venerdì Santo, questa sera la Processione dei Misteri. Il percorso Venerdì Santo, questa sera la Processione dei Misteri. Il percorso Rappresentazione di tutti i momenti della Passione di Cristo. Partenza ore 19.30
Giovedì Santo, stasera il tradizionale "Rito dei Sepolcri" Giovedì Santo, stasera il tradizionale "Rito dei Sepolcri" I fedeli in visita agli Altari della Reposizione in segno di devozione e preghiera
Stasera la solenne Messa Crismale nella Cattedrale di Trani Stasera la solenne Messa Crismale nella Cattedrale di Trani Il rito che unisce clero e fedeli segna l'inizio del Triduo Pasquale
“Con gli occhi di Maria”, a Trani la XIV edizione della meditazione sulla Passione
29 marzo 2026 “Con gli occhi di Maria”, a Trani la XIV edizione della meditazione sulla Passione
Violenza giovanile, il grido d’allarme degli psicologi pugliesi: “Segnali da non ignorare”
29 marzo 2026 Violenza giovanile, il grido d’allarme degli psicologi pugliesi: “Segnali da non ignorare”
Pasqua 2026, l’Arcivescovo incontra i giornalisti a Trani
29 marzo 2026 Pasqua 2026, l’Arcivescovo incontra i giornalisti a Trani
La riflessione del prof. Giuseppe De Simone: "Trasformismi e tradimenti, il volto amaro della politica tranese "
28 marzo 2026 La riflessione del prof. Giuseppe De Simone: "Trasformismi e tradimenti, il volto amaro della politica tranese"
Amministrative Trani 2026, l'ultimatum del M5S: "Nessun patto senza Codice Etico. Il finto civismo non abiterà il Campo Largo "
28 marzo 2026 Amministrative Trani 2026, l'ultimatum del M5S: "Nessun patto senza Codice Etico. Il finto civismo non abiterà il Campo Largo"
Settimana Santa 2026 alla Basilica Cattedrale di Trani: il programma delle celebrazioni
28 marzo 2026 Settimana Santa 2026 alla Basilica Cattedrale di Trani: il programma delle celebrazioni
Avv. Sebastiano De Feudis: "L’Amministrazione tranese è al capolinea, la continuità è un suicidio. Porte aperte a Mercorio e Moscatelli "
28 marzo 2026 Avv. Sebastiano De Feudis: "L’Amministrazione tranese è al capolinea, la continuità è un suicidio. Porte aperte a Mercorio e Moscatelli"
Trani, Via Parini: "Una montagna di vergogna " a ridosso delle abitazioni, il M5S interviene
28 marzo 2026 Trani, Via Parini: "Una montagna di vergogna" a ridosso delle abitazioni, il M5S interviene
Rosa Uva:«La mia coerenza non ha prezzo, resto fedele a Trani e ai miei valori»
28 marzo 2026 Rosa Uva:«La mia coerenza non ha prezzo, resto fedele a Trani e ai miei valori»
Scacchi, il 1° C.D. “De Amicis” vola in finale regionale: secondo posto al Trofeo Scuola 2026
28 marzo 2026 Scacchi, il 1° C.D. “De Amicis” vola in finale regionale: secondo posto al Trofeo Scuola 2026
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.