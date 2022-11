Sventato furfo allo store H24 in via Cavour

È stato grazie al pronto intervento degli agenti della Pegaso Security che la sera di Halloween è stato sventato un furto allo store H24 in corso Cavour. L'allarme è giunto in centrale alle 22.36; l'intervento di una pattuglia ha scongiurato che ignoti malfattori portassero via i soldi dai distributori automatici. Subito dopo sono state allertate le autorità competenti per gli accertamenti di rito.