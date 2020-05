Sventato furto un'azienda di Trani: ladri in fuga dalla vigilanza notturna

Il fatto intorno a mezzanotte in via Andria. Indaga la Polizia di Stato

Questa notte la vigilanza tranese ha sventato un furto ai danni di un'azienda marmifera in via Andria. Ignoti, intorno le ore 24, si sono introdotti all'interno della ditta ma il tentativo di portare via la refurtiva caricata su un muletto è stato bloccato dal tempestivo arrivo della vigilanza notturna che ha messo in fuga i ladri.Sul posto è poi giunta la Polizia di Stato che sta indagando sull'accaduto.