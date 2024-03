Swimming aut, corso di nuovo per ragazzi autistici

Nell'ambito delle iniziative del Trani Autism Friendly, presso la piscina Di Palma (via Barletta 164/A), si sta organizzando, unitamente ad altri soggetti, un'attività di nuoto rivolta principalmente a bambini/e e ragazzi/e con autismo di età compresa preferibilmente tra 4 e 25 anni.L'attività sarà condotta da istruttori specializzati con l'obiettivo di migliorare il livello motorio e cognitivo dei giovani. Le attività di nuoto sono gratuite e sono riservate fino ad massimo 10 partecipanti. In previsione dell'inizio del corso (in programma una volta alla settimana a partire dal mese di marzo 2024) è data la possibilità a chi fosse interessato di far pervenire una manifestazione di interesse alla mail taf@comune.trani.bt.it (o in cartaceo presso l'ufficio protocollo del Comune di Trani)dalle ore 12.30 del giorno 29.02.24 fino alle ore 12.30 del giorno 2.03.24 indicando nome e cognome dell'interessato, età, n.ro di cellulare e autodichiarando la condizione di autismo e la residenza nella città di Trani . Sarà data preferenza a chi non sta svolgendo altre attività del T.a.f.Le domande verranno valutate dagli uffici in ordine di arrivo (mail o protocollo) fino a copertura dei posti disponibili e non costituiscono in alcun modo diritto acquisito per la partecipazione in quanto acquisite a fini esplorativi. Le stesse verranno utilizzate a scorrimento nell'ambito della presente o delle successive iniziative del Trani Autism FriendlyStaff Taf.