 "T-frame", la storia in una foto: 13 racconti, uno scrigno di fotografie

Domenica 12 giugno, presso la Galleria Internazionale Belmondo di Trani (via Mario Pagano 244), sede dell'associazione culturale Forme, è in programma uno spettacolo unico e originale legato al mondo della fotografia. Si Tratta di "T-frame", scatti famosi e meno famosi. Istantanee emblematiche, enigmatiche, evocative. Un attore e un musicista. Uno scrigno di fotografie. Ogni scatto una porzione di mondo spiata attraverso il buco della serratura. Il pubblico sceglie l'immagine e gli artisti, in punta di musica e racconto, le danno vita.Lo spettacolo è la costola pugliese di un progetto ideato e realizzato dal Collettivo Socrates, un libero assembramento di attori, scrittori e intellettuali che da anni, senza regole si riuniscono a Roma intorno a simposi di libera arte."T-Frame – La storia in una foto" nasce durante il primo lock-down in incontri via web. Vengono prodotti quasi 70 racconti fotografici. L'edizione pugliese ne presenta 13. La presidente dell'Associazione Elena Brulli: "Siamo sempre pronti a nuove Forme d'espressione d'arte, il progetto di Pietro Naglieri, proposta dal nostro direttore eventi il dott. Cesare Natalicchio ci ha entusiasmato, stesso entusiasmo che crediamo avvolgerà il pubblico che vi parteciperà". La serata è accompagnata da un buon calice di vino.