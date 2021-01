Tamponi molecolari per alcuni dipendenti comunali

Sono stati sottoposti a tampone molecolare nelle scorse settimane alcuni dipendenti del Comune di Trani in conseguenza a casi di positività riscontrati nel mese di dicembre in una serie di Uffici a Palazzo di Città: nella determina dirigenziale dell'area Lavori Pubblici è stata infatti liquidata una fattura in favore del laboratorio di analisi Pennetti snc per un importo di 3.972,39 euro per la prestazione necessaria al controllo sanitario, a firma del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici Ing. Luigi Puzziferi.Come si ricorderà, alcune settimane fa anche in alcuni Uffici a Palazzo di Città erano stati riscontati casi di positività al Covid 19 in alcuni dipendenti comunali, in particolare delle aree relative all'Ufficio Tecnico, Polizia Locale e Servizi Sociali, ed oltre a tutte le misure sanitarie previste dai protocolli è stato dunque necessario sottoporre a tampone molecolare i colleghi che con quelli avevano avuto contatto.