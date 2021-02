Tamponi nelle farmacie: pronti a partire in Puglia

Potrebbe partire già dai prossimi giorni la possibilità di effettuare tamponi rapidi nelle farmacie della Bat: la Puglia ha fatto da fanalino di coda in questo campo (in molte regioni è stata autorizzata già dal mese di dicembre) ma sembra che la situazione si sia sbloccata con l'accordo firmato con la Regione Puglia .Con la comunicazione ufficiale e l'avvio dei test - probabilmente per la fine di questa settimana - saranno indicate le procedure per poter effettuare i tamponi, l'indicazione degli orari o di installazioni esterne per evitare ogni possibile contatto tra chi sospetta di aver contratto il virus e la clientela delle farmacie. Si prevede anche la possibilità di prenotazione dei vaccini.L'assessore regionale alla Sanità Lopalco ha intanto preannunciato in Consiglio Regionale un accordo con le farmacie, in maniera che gli operatori scolastici possano direttamente recarsi e gratuitamente avere diritto al tampone rapido, rendendo un pò tutto il settore dei lavoratori della scuola più tranquillo."Inoltre - ha aggiunto Lopalco - ci siamo impegnati come Regione a porre la vaccinazione agli operatori scolastici in priorità. Presto sarà perfezionato il piano vaccinazioni Covid da parte del Ministero, che sta riportando le priorità delle categorie da vaccinare". Gli operatori della scuola saranno, dunque, messi in priorità per quanto riguarda la vaccinazione, con l'utilizzo del vaccino AstraZeneca, vaccino che nelle regioni arriverà in questa settimana. Saranno poi avviare le adesioni degli operatori scolastici, personale docente e non docente.