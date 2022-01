Tamponi rapidi gratis nelle farmacie per certificare la guarigione dal Covid

Tamponi rapidi gratuiti in farmacia per certificare la guarigione dal Covid. L'accordo è stato siglato dal dipartimento Salute della Regione Puglia con Federfarma Puglia e Assofarmi. I costi dei test saranno a carico della Regione e si potranno effettuare in farmacie convenzionate pubbliche e private."L'accordo riconferma il ruolo fondamentale che le farmacie di comunità esercitano nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale mediante attività di screening e monitoraggio dello stato di salute della popolazione" spiega il direttore del Dipartimento Prevenzione della Regione, Vito Montanaro.La partecipazione delle farmacie sarà su base volontaria e i test rapidi saranno eseguiti con oneri a carico della Regione al prezzo calmierato di 15 euro, previa prescrizione da parte dei Medici di Medicina Generale e pediatri di libera scelta.