Tappa a Trani per Anton Pfeiffer: il viaggiatore tedesco a piedi con due asinelle incanta la città

A 70 anni, Anton Pfeiffer, conosciuto come Toni, ha intrapreso un viaggio straordinario: partito da Schongau, vicino a Monaco di Baviera, sta attraversando l'Italia a piedi in compagnia delle sue inseparabili asinelle, Bella e la figlia Donna, con l'obiettivo di raggiungere la Sicilia.Dopo aver percorso diverse regioni italiane, Anton è stato avvistato anche a Trani, suscitando la curiosità e l'ammirazione di molti. Il suo viaggio, iniziato mesi fa, è caratterizzato da tappe giornaliere di 15-20 chilometri. Al calar della notte, monta la sua tenda in campi o aree tranquille, mentre le asinelle riposano nelle vicinanze. Questo stile di vita semplice e sostenibile ha attirato l'attenzione dei media e delle comunità locali, che spesso offrono ospitalità e supporto lungo il percorso.Anton non è nuovo a queste imprese: dal 2020 ha compiuto diversi viaggi simili attraverso l'Italia, sempre accompagnato dalle sue fedeli compagne a quattro zampe.La meta finale di questo viaggio è Palermo, che Anton prevede di raggiungere all'inizio dell'estate.