Tari e Tosap, Lega Trani chiede l'esenzione per le attività commerciali

L'Amministrazione di Trani ha la facoltà di rimborsare le quote della TARI e della TOSAP per le attività commerciali e gli operatori mercatali, o di compensare le stesse quote per l'anno prossimo; ma ad oggi nessun segno di vita. In altri Comuni questi provvedimenti sono già realtà! Come previsto dalla legge 147/2013 le amministrazioni comunali hanno la possibilità, grazie al comma 660 della suddetta legge, di prevedere riduzioni ed esenzioni delle imposte comunali, il che offrirebbe una bella boccata d'ossigeno a tutte le attività commerciali e ne favorirebbe la tanto auspicata ripresa."Tornare alla normalità è molto difficile – ha dichiarato il Commissario Cittadino della Lega, Nicola Giorgino - però abbiamo l'obbligo morale di fornire alle attività commerciali tutti gli strumenti per ripartire e tornare a lavorare, nonostante la situazione economica della città e del paese stia continuando a peggiorare; nascondersi dietro la propaganda non serve, è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà."La Lega chiede all'amministrazione comunale, che ne ha facoltà in base alla legge 147/2013 (ex comma 649 ed ex comma 660), l'esenzione, relativamente alla parte fissa della TARI, per tutte le utenze commerciali, relativamente ai mesi di Marzo ed Aprile e l'estensione dell'esenzione dalla TOSAP, prevista nel Decreto Rilancio, anche per tutti gli operatori dei mercati comunali, relativamente al periodo da Marzo a Giugno.Le quote già versate da operatori ed attività commerciali possono essere rimborsate o compensate per l'anno prossimo.