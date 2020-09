Tari, Imu e debiti fuori bilancio: il 10 settembre torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Trani è convocato, in adunanza ordinaria in modalità telematica mediante collegamento alla piattaforma Concilium e sistema di videoconferenza Zoom, giovedì 10 settembre alle ore 09.30 in prima convocazione (lunedì 14 settembre in seconda convocazione) per la trattazione del seguente ordine del giorno:1. Presa d'atto dimissioni Consigliere Comunale Tolomeo Tiziana e Surroga ex art. 45 D.Lgs 18 agosto 2000 n.2672. Approvazione del Regolamento di disciplina della tassa rifiuti (TARI)3. Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020.4. Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui Rifiuti (TARI) Anno 20205. Approvazione del Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU)6. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 Lett. E) del TUEL, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante da Decreto Ingiuntivo n.255/2020 del Giudice di Pace di Trani in favore del D.L.A.7. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 Lett. E) del T.U.E.L, approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante da Decreto Ingiuntivo n.169/2020 del Giudice di Pace di Trani in favore di P.V.8. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 Lett. A) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18/8/2000, n.267, derivante da Sentenza n.847/2020 del Tribunale di Trani in favore di P.L.9. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, derivante da Sentenza n. 206/2020 del Giudice di Pace di Trani in favore di M.M. e G.F.10. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, derivante da Sentenza n. 290/2020 del TAR Puglia in favore di S.C.11. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, derivante da Sentenza n. 778/2020 del Tribunale di Trani in favore di R.A.12. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, derivante da Sentenza n. 139/2020 del Giudice di Pace di Trani in favore di A.G.