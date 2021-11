Tavole degli Statuti Marritimi, Loconte: «Vengano trasferite e conservate in altro sito più sicuro»

«Ho protocollato una richiesta ufficiale con cui chiedo la rimozione immediata delle Tavole riproducenti gli Statuti Marittimi abbandonate sul terreno della rotatoria di Via Sant'Annibale Maria di Francia. Ho chiesto che le Tavole vengano trasferite e conservate in altro sito più sicuro, in attesa di essere posizionate in un luogo più adatto per storia e tradizione. Lo scultore Giuseppe Antonio Lomuscio, la nostra storia e i cittadini meritano rispetto». E' quanto riferisce in una nota il consigliere comunale di maggioranza, Antonio Loconte.